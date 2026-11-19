Der 1. FC Nürnberg wird Felipe Obradovich wohl doch nicht verpflichten. Wie der ‚TyC Sports‘-Journalist Damian Villagra berichtet, ist der Transfer des argentinischen Sechsers vom Club Ferro Carril Oeste geplatzt. Im Sommer stand der Wechsel des 19-Jährigen eigentlich bereits so gut wie fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der argentinische Zweitligist scheiterte jüngst am Aufstieg, Präsident Patricio Baigorrotegui hatte den Preis des Juwels auf 2,7 Millionen Euro taxiert. Obradovich wartet jetzt auf Angebote aus Europa. In die 2. Bundesliga führt sein Weg im Januar aber wohl nicht.