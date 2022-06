Leverkusen holt Shootingstar Hlozek

Bayer Leverkusen verstärkt sich mit Adam Hlozek von Sparta Prag. Der variable Offensivspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027 bei der Werkself. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 13 Millionen Euro für den 19-Jährigen, Bonuszahlungen können folgen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung wurde dem Vernehmen nach vereinbart.

Sportdirektor Simon Rolfes sagt: „Adam Hlozek ist ein Spieler, der als hängende Spitze aus zentraler Position heraus und auch vom Flügel kommend große Torgefahr entwickeln kann. Seine Vielseitigkeit, Power und vor allem seine Abschlussstärke werden unserem Offensivspiel weitere Variationsmöglichkeiten geben.“

Hlozek war Kandidat bei zahlreichen europäischen Topvereinen. Bayer kann sich über einen 1,88 Meter großen Stoßstürmer mit immenser Präsenz im gegnerischen Strafraum freuen, der auch auf die Außenbahnen ausweichen und dort mit seiner Dribbelstärke für Unruhe sorgen kann. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in dieser Saison starke 27 Torbeteiligungen (zwölf Tore, 15 Assists).

„Dass ich jetzt von einem der besten Klubs aus der Bundesliga verpflichtet worden bin, ist für mich eine tolle Sache“, gibt Hlozek zu Protokoll und ergänzt: „Ich habe Bayer 04 Leverkusen in den vergangenen Wochen immer beobachtet. Die Mannschaft spielt einen wunderschönen Fußball. Ein Teil dieses Teams zu werden, erfüllt mich mit großen Hoffnungen und Erwartungen.“

