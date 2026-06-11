Bei Manchester City wurde Bernardo Silva schon verabschiedet. Der Mittelfeldspieler hat bei den Skyblues eine Ära geprägt und stand in 460 Pflichtspielen für City auf dem Rasen. Dabei holte der 31-Jährige jede Menge Titel. Sechs Meisterschaften und ein Champions League-Sieg gehören dazu.

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Ab der kommenden Saison geht Silva mit Real Madrid auf Titeljagd. Der portugiesische Nationalspieler hat nach FT-Informationen das Angebot der Königlichen bereits akzeptiert. Nach Ablauf seines Vertrags in Manchester ist es dem Techniker möglich, ablösefrei zu Los Blancos zu wechseln.

Möglich gemacht hat den Deal vor allem sein enger Draht zu José Mourinho, der in Madrid das Zepter als neuer Cheftrainer übernehmen wird. Beide werden von Star-Berater Jorge Mendes vertreten, der mit seiner Agentur Gestifute schon viele hochkarätige Transfers eingefädelt hat.

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Auch der FC Barcelona und Atlético Madrid zeigten zuletzt Interesse an Silva, die Real-Rivalen gehen aber leer aus.