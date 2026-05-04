United: Carrick-Zukunft besiegelt?

Michael Carrick wird bei Manchester United aller Voraussicht nach vom Interims- zum Cheftrainer befördert. Das geht aus einem Bericht des ‚Guardian‘ hervor, in dem es heißt, dass nur eine überraschende Absage von Carrick selbst dies verhindern würde.

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Der 44-Jährige übernahm bei den Red Devils im Januar von Rúben Amorim und führte das Team mit einem beeindruckenden Punkteschnitt von 2,29 pro Spiel zurück in die Champions League. Seit dem gestrigen 3:2-Sieg gegen den FC Liverpool ist United nicht mehr aus den Top5 der Premier League zu verdrängen.