90-Millionen-Gerücht um Yildiz | Skandal in Argentinien

Unerschöpfliche Ressourcen

Im vergangenen Sommer verzeichnete der FC Liverpool einen beispiellosen Transfersommer. Knapp 500 Millionen Euro gab der englische Meister für neue Spieler aus. Der gewünschte Erfolg lässt noch auf sich warten, weshalb man an der Anfield Road bereits den nächsten Hochkaräter im Blick hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rede ist von Kenan Yildiz, der aktuell für Juventus Turin spielt. Allerdings konnten beide Parteien in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag noch keine Einigung erzielen, was die Reds auf den Plan gerufen hat. Laut ‚Teamtalk‘ gab es schon erste Telefonate zwischen beiden Klubs, um sich über einen möglichen Transfer des 20-jährigen Offensivspielers auszutauschen. Mit kolportierten 90 Millionen Euro wäre Yildiz allerdings nicht gerade günstig.

Vorbild Türkei?

Ein Wettskandal mischt derzeit den türkischen Fußball auf. Zahlreiche Spieler, Funktionäre und Schiedsrichter sollen an Spielmanipulationen beteiligt gewesen sein, mehrere Festnahmen gab es bereits. Auch der argentinische Fußball wurde nun von einem Skandal heimgesucht, wenngleich sich die Taten etwas unterscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚as‘ zufolge gab es in den vergangenen Tagen mehrere Razzien in den Büros des argentinischen Fußballverbandes sowie bei einigen Funktionären rund um Präsident Claudio Tapia. Unter anderem mehrere Luxusautos wurden beschlagnahmt. Die Vorwürfe wiegen schwer, insbesondere die Veruntreuung von Geldern mithilfe von Briefkastenfirmen steht im Raum. Ein schwerer Schlag für das Image des amtierenden Weltmeisters.