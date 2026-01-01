Menü Suche
Klarer Napoli-Plan bei Goretzka

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Leon Goretzka lächelt beim Training des FC Bayern @Maxppp

Die SSC Neapel verfolgt konkrete Pläne in der Personalie Leon Goretzka (30). Die Italiener streben laut Fabrizio Romano keinen Winterdeal, sondern vielmehr einen ablösefreien Transfer im Anschluss an die Saison an.

Als Interessenten gehandelt wurden in den vergangenen Wochen zudem Atlético Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce. Momentan deutet wenig auf eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern hin. Die Tendenz geht dahin, dass Goretzka im Sommer ablösefrei wechseln wird.

