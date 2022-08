Bergamo holt 20-Millionen-Stürmer

Atalanta Bergamo greift für die Verstärkung seiner Offensive tief in die Tasche. Wie die Norditaliener offiziell vermelden, kommt Stürmer Rasmus Höjlund vom österreichischen Erstligisten Sturm Graz. Der Däne kostet kolportierte 17 Millionen Euro Ablöse, die mit allen Erfolgsprämien auf 20 Millionen Euro anwachsen kann.

Höjlund ist damit der teuerste Spielerverkauf der Grazer Vereinshistorie. Für den Klub aus der Steiermark erzielte der 19-jährige Blondschopf zwölf Tore in 21 Spielen bei und empfahl sich so für den Wechsel über die Alpen.

C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!

Velkommen, Rasmus! ⚫️🔵



There’s a new superhero in #BergAMO!

Welcome, #Højlund! 👋🇩🇰#BenvenutoHøjlund #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ak30CNWcqu