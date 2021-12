Leverkusen: Hincapié hat Corona

Piero Hincapié wird Bayer Leverkusen zum Rückrundenstart fehlen. Wie die Werkself mitteilt, wurde der 19-jährige Abwehrspieler positiv auf Corona getestet und verbleibt in seinem Heimatland Ecuardor vorerst in Quarantäne.

„Erst nach einem negativen PCR-Test und in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vor Ort kann der Werkself-Profi nach Deutschland fliegen“, heißt es weiter in der Meldung. Damit werden Bayers Abwehrsorgen vor dem Rückrundenstart am 8. Januar größer. Mit Odilon Kossonou und Edmond Tapsoba stehen zwei weitere Innenverteidiger wegen der Teilnahme am Afrika-Cup mit ihren jeweiligen Heimatländern nicht zur Verfügung.