United holt neue Nummer zwei

Manchester United hat den Konkurrenten für Stammkeeper André Onana gefunden. Wie die Red Devils mitteilen, wechselt der türkische Nationaltorhüter Altay Bayindir ins Old Trafford. Ausgestattet wird der 25-Jährige mit einem Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. United überweist nach Angaben von Fenerbahce fünf Millionen Euro Ablöse. Zudem erhalten die Istanbuler 20 Prozent der Ablöse bei einem künftigen Weiterverkauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

John Murtough, Fußballdirektor von Manchester United, sagt: „Altay ist eine exzellente Ergänzung unseres Kaders und fügt unserer bereits starken Gruppe von erfahrenen Torhütern weitere Qualität hinzu. Er hat in einer starken europäischen Liga konstant gute Leistungen gezeigt und verfügt über die Qualitäten, um uns bei der Verwirklichung unserer Ziele in allen Wettbewerben in dieser Saison und darüber hinaus zu unterstützen.“