Hohes Preisschild: BVB trifft sich mit Wunderkind Karetsas

Bei Borussia Dortmund soll sich zur neuen Saison einiges ändern. Neben attraktiverem Fußball möchte der BVB auch wieder mit jungen Talenten auftrumpfen, die hungrig und entwicklungsfähig sind – und später mit großem Gewinn verkauft werden können. Eine Rückkehr also zu dem Markenkern, der den Revierklub noch vor wenigen Jahren ausgemacht hatte.

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Der neue Sportdirektor Ole Book soll Talente finden und Werte schaffen. Mit Joane Gadou (19/RB Salzburg) steht ein Youngster bereits vor dem Wechsel zu den Schwarz-Gelben. Ein weiterer könnte aus der belgischen Liga den Weg nach Dortmund finden, wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet.

Bereits seit langer Zeit im BVB-Fokus

Bereits im Winter hatte der BVB die Fühler nach Konstantinos Karetsas vom KRC Genk ausgestreckt. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler ist ein verheißungsvolles Talent und wird von den Scouts des Bundesligisten bereits seit einiger Zeit beobachtet. Die Belgier forderten jedoch 35 Millionen Euro Ablöse – für den BVB war das zu hoch.

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Nun erfolgt der nächste Anlauf. In der vergangenen Woche hat laut Tavolieri ein erneutes Treffen zwischen dem Spieler und BVB-Vertretern stattgefunden. Der quirlige Grieche scheint einem Wechsel gegenüber offenzustehen, ist jedoch noch bis 2029 an Genk gebunden.

Die geforderte Ablöse hat sich offenbar seit Januar nicht geändert. Im Sommer stehen dem BVB jedoch – auch durch einige Abgänge und potenzielle Verkäufe – andere Mittel und mehr Verhandlungszeit zur Verfügung.