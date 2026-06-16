Mainz findet Lösung mit Silas

Silas Katompa Mvumpa wird offenbar auch in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05 auflaufen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben sich die Rheinhessen mit dem Offensivspieler auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die ursprünglich vereinbarte Verlängerungsoption war im März noch ungenutzt verstrichen, nun soll jedoch eine neue Vereinbarung gefunden worden sein.

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Der Kongolese war im Winter für rund 500.000 Euro vom VfB Stuttgart nach Mainz gewechselt. Nach einem Treffer in acht Pflichtspielen wurde Silas jedoch von einer schweren Verletzung ausgebremst. Im Achtelfinale der Europa Conference League gegen Sigma Olmütz (0:0) brach sich der 27-Jährige das linke Schien- und Wadenbein.