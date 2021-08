Liverpool verlängert mit Alisson

Nach den Vertragsverlängerungen mit Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold Ende Juli und Mittelfeldspieler Fabinho am gestrigen Dienstag verkündet der FC Liverpool heute den nächsten Deal: Torhüter Alisson bleibt an der Anfield Road.

Der 28-jährige Brasilianer hat seinen ohnehin bis 2024 datierten Vertrag „langfristig“ verlängert, über die genaue Laufzeit machen die Reds wie gewohnt keine Angaben.

Alisson war vor drei Jahren für 62,5 Millionen Euro von der AS Rom nach Liverpool gewechselt. Seitdem gewann der Keeper mit den Engländern die Champions League, den Meistertitel, die Klub-WM und den internationalen Super Cup. Mit Brasilien holte Alisson 2019 die Copa América.

