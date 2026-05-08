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Kommentar 24
Bundesliga

FC Bayern: Davies fällt wieder aus

von Lukas Weinstock
Alphonso Davies schaut sich um @Maxppp

Der FC Bayern muss im anstehenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (18:30 Uhr) erneut auf Alphonso Davies verzichten. „Alphonso Davies fällt morgen aus. Basierend auf den Scans werden wir sehen, wie lange er ausfällt. Es handelt sich um ein Muskelproblem“, ordnete Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz ein.

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Immer wieder hat Davies in der laufenden Saison mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Verletzungsbedingt kam der 25-Jährige in der aktuellen Spielzeit erst 23 Mal zum Einsatz. Ob noch ein Spiel hinzukommt, bleibt vorerst offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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