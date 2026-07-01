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Offiziell Serie A

Juventus verpflichtet neuen Torjäger

von Dominik Schneider - Quelle: juventus.com
1 min.
Jeff Ekhator im Genua-Trikot @Maxppp

Bei Juventus Turin steht ein neuer Stürmer auf der Matte. Jeff Ekhator verlässt den FC Genua und schließt sich der Alten Dame an. In Turin erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2031. Aus einer offiziellen Erklärung von Juve ist zu entnehmen, dass 16 Millionen Euro Ablöse verteilt über drei Jahre fließen. Zwei weitere Millionen können über Boni fällig werden.

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Ekhator gelang der endgültige Durchbruch in der vergangenen Spielzeit. In 32 Pflichtspieleinsätzen für Genua erzielte der Youngster vier Tore. Außerdem feierte er sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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