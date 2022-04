Bayern stolpert in Villarreal | Die Noten zur Hinspiel-Pleite

Von Beginn an riss der FC Bayern das Heft im Estadio de la Ceramica an sich. Mit der ersten Chance gelang allerdings dem FC Villarreal das 1:0 durch Arnaut Danjuma (8.), der den Gästen damit eine kalte Dusche verpasste. In der Folge versuchten die Bayern, zu Torchancen zu kommen, scheiterten dabei aber an der gut aufgelegten Defensive von Villarreal und an fehlender Präzision im Angriffsspiel.

Eine missglückte Flanke von Francis Coquelin senkte sich wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff ins lange Eck hinter Manuel Neuer. Der vermeintliche zweite Treffer (41.) des gelben U-Boots wurde jedoch zurecht durch den VAR wieder einkassiert. Beim Zuspiel von Daniel Parejo stand Coquelin im Abseits.

Villarreal spielt Stiefel runter

Die erste Riesenchance in Durchgang zwei ging erneut auf das Konto der Mannschaft in den gelben Trikots. Ein Schlenzer von Gerard Moreno (51.) aus größerer Entfernung landete am Pfosten. Zehn Minuten später leistete sich Neuer einen Patzer als ihm ein Diagonalball an der Mittellinie misslang. Die Kugel landete bei Gerard Moreno, der aus der eigenen Hälfte (62.) aber nicht ins Bayern-Tor traf.

Zwischenzeitlich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in ruhigeren Phasen der Partie waren die Bayern am Drücker. Gute Torchancen waren für die Münchner aber weiterhin Mangelware. Stattdessen lud man das Team von Unai Emery immer wieder zu gefährlichen Kontern ein. Der Ausgleichstreffer wollte dem deutschen Rekordmeister nicht mehr gelingen und so geht der FCB mit einem 0:1 im Gepäck ins Rückspiel am 12. April in der Allianz Arena.

Torfolge

1:0 Danjuma (8.): Lo Celso wird außen freigespielt, von der Grundlinie legt er die Kugel nach hinten ab auf Parejo. Dessen Abschluss fliegt zu Danjuma, der gut reagiert und Neuer keine Chance lässt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

61‘ Goretzka (4,5) für Müller

61‘ Sané (4) für Gnabry

71‘ Süle (-) für Pavard

90' (+4) Roca (-) für Goretzka