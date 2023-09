Van de Beek: Galatasaray lässt nicht locker

Galatasaray befindet sich weiterhin in Gesprächen mit Manchester United über Donny van de Beek. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, will der türkische Klub den 26-jährigen Mittelfeldspieler verpflichten. Bereits am Deadline Day versuchte es Galatasaray mit einem Leihangebot über einer Million Euro, welches aber abgelehnt wurde.

Bis zum 15. September bleibt den Istanbulern noch Zeit, einen Transfer zu finalisieren. Van de Beek steht seit 2020 bei den Red Devils unter Vertrag und absolvierte seitdem 60 Spiele.