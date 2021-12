Schleife drauf: Diese Weihnachtsdeals stehen an

Viel zu tun hat dieser Tage vor allem der kriselnde FC Barcelona. An zwei Weihnachtsdeals haben die Katalanen schon eine Schleife gebunden. Angreifer Ferran Torres (21) wechselt für bis zu 55 Millionen Euro von Manchester City ins Camp Nou. Dort bleibt auch Ousmane Dembélé (24), der seinen auslaufenden Vertrag langfristig verlängern wird.

Doch wer füllt die leeren Barça-Kassen? Kandidaten für den Winterschlussverkauf gibt es zur Genüge: Besonders weit scheint man bei Sturmflop Luuk de Jong (31), der vom FC Sevilla ausgeliehen ist und nun an den Tabellen-19. FC Cádiz weitergereicht werden soll. Das Ja-Wort des Niederländers steht zur Stunde noch aus.

Sergiño Dest (21) ist sich laut spanischen Medien mit dem FC Bayern einig, Barça will mindestens 15 Millionen Euro sehen. Gehandelt wird in München auch Raphinha (25) von Leeds United. ‚TNT Sports‘ aus Brasilien berichtete am späten Heiligabend von einem bevorstehenden Transfer des Flügelstürmers für 50 Millionen Euro – erhärtet haben sich diese Gerüchte bislang nicht.

Eintracht schlägt dreifach zu

Alle Hände voll zu tun hat auch Markus Krösche. Eintracht Frankfurts Sportvorstand hat Vereinsikone Makoto Hasebe (37) laut ‚Bild‘ mit einer Vertragsverlängerung beschenkt. Darüber hinaus stehen zwei Neuzugänge auf der Matte: Neben Randal Kolo Muani (23, FC Nantes) erhält die SGE nach FT-Infos den Zuschlag bei Faride Alidou (20) vom Hamburger SV.

Nicht ganz so harmonische Feiertage erlebt RB Leipzig mit seinen Sommerneuzugängen Brian Brobbey (19) und Ilaix Moriba (18). Brobbey steht unmittelbar vor der Leih-Rückkehr zu Ajax Amsterdam, Moriba würde RB nach einer enttäuschenden Hinrunde ebenfalls gerne wieder verlassen.