Solskjaer bestätigt Cavani-Gespräche

Manchester United arbeitet nach wie vor an einer Vertragsverlängerung mit Edinson Cavani. „Wir wollen eine konkurrenzfähige Mannschaft und wir brauchen jemanden, der die Tore für uns schießt. Also schauen wir es uns an. Wir sprechen mit Eddy“, wird Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer unter anderem von der ‚Sun‘ zitiert.

Im Sommer endet Cavanis Vertrag im Old Trafford. Zuletzt wurde in Argentinien berichtet, der 34-jährige Angreifer habe sich bereits entschlossen, den Red Devils nach der Saison den Rücken zu kehren, um sich den Boca Juniors anzuschließen. „Edinson ist ein Top-Stürmer und wie er sich entscheidet, das werden wir sehen. Aber wir sind in guten Gesprächen mit ihm“, so Solskjaer weiter. Für United erzielte Cavani in bislang 27 Pflichtspielen sieben Treffer.