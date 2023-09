Schlagabtausch nimmt kein Ende: PSG-Boss reagiert auf Messi

Nasser Al-Khelaifi lässt sich Lionel Messis Seitenhieb gegen Paris St. Germain nicht gefallen. „Wir reden viel nach außen. Ich weiß nicht, was er gesagt oder was er nicht gesagt hat. Wie alle gesehen haben – wir haben sogar ein Video veröffentlicht – haben wir Messi im Training gefeiert (als er den Weltpokal gewann, Anm. d. Red.), und wir haben ihn auch privat gefeiert. Aber mit Respekt“, lässt sich der PSG-Chef von französischen Medien zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Einordung: In einem Interview mit dem argentinischen YouTube-Kanal ‚Olga‘ brachte Messi, der seit diesem Sommer bei Inter Miami unter Vertrag steht, seine Enttäuschung über die „mangelnde Wertschätzung“ in Paris zum Ausdruck. Al-Khelaifi will davon nichts wissen: „Wir sind ein französischer Verein. Er ist ein unglaublicher Spieler. Wir waren stolz darauf, ihn hier zu haben.“