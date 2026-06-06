Neuer Versuch bei Maignan

Juventus Turin versucht es erneut bei Mike Maignan. Wie die ‚Gazetta dello Sport‘ berichtet, hat die Alte Dame bereits Kontakt zum Torwart des AC Mailand aufgenommen. Schon im vergangenen Sommer wurde den Turinern ein großes Interesse am 30-Jährigen nachgesagt.

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Juve sucht in diesem Sommer nach einer namhaften Verstärkung zwischen den Pfosten und hat neben dem Franzosen auch Emiliano Martinez (33) und Guglielmo Vicario (29) auf dem Zettel. Letzterer soll aktuell die präferierte Option sein. Maignan hatte zwar erst im Januar einen neuen Kontrakt bei den Rossoneri unterschrieben, stehe einem Wechsel aufgrund der aktuellen Situation bei den Mailändern jedoch offen gegenüber. Außenseiterchancen auf den Posten als neue Nummer eins haben in Turin zudem David De Gea (35) und Alexander Nübel (29).