FC Bayern: Kimmich muss Pause einlegen

von Tobias Feldhoff
Joshua Kimmich auf einer PK @Maxppp

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss beim Trainingsauftakt auf Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler absolviert nach Klubangaben infolge seiner Sprunggelenkblessur zum Jahresende zunächst ein individuelles Aufbauprogramm.

Schon beim abschließenden 4:0 gegen den 1. FC Heidenheim am 21. Dezember hatte Kimmich passen müssen. Sein Mitwirken am 11. Januar (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ist aber für den Moment nicht in Gefahr.

