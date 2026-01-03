FC Bayern: Kimmich muss Pause einlegen

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss beim Trainingsauftakt auf Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler absolviert nach Klubangaben infolge seiner Sprunggelenkblessur zum Jahresende zunächst ein individuelles Aufbauprogramm.

Schon beim abschließenden 4:0 gegen den 1. FC Heidenheim am 21. Dezember hatte Kimmich passen müssen. Sein Mitwirken am 11. Januar (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ist aber für den Moment nicht in Gefahr.