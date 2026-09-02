Fetter Millionen-Deal für Werder

Der SV Werder Bremen kann sich in den kommenden Jahren über eine sichere Einnahmequelle freuen. Der Bundesligist hat die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Matthäi bis 2032 ausgebaut. Zuvor wäre der Vertrag 2029 ausgelaufen.

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Laut der ‚Deichstube‘ kassiert Werder durch die Verlängerung im ersten Jahr 7,5 Millionen Euro, im Anschluss dann acht Millionen pro Saison. Insgesamt werden bis 2032 also 47,5 Millionen Euro fällig. Geld, das der klamme Nordklub dringend benötigt.