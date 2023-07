FCA: Tietz-Transfer noch diese Woche?

Für den Transfer von Mittelstürmer Phillip Tietz von Darmstadt 98 zum FC Augsburg fehlt nicht mehr viel. Laut dem ‚kicker‘ haben sich beide Klubs bei der Ablöse angenähert. Dem Fachmagazin zufolge könnten rund zwei Millionen Euro Ablöse für den 26-Jährigen fließen. An Darmstadt ist der Torjäger nur noch bis 2024 gebunden. Schon bis zum Augsburger Trainingsauftakt am kommenden Samstag könnte der Deal in trockenen Tüchern sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem FCA ist sich Tietz bereits einig. In der Fuggerstadt winkt ihm ein Vierjahresvertrag. In der abgelaufenen Spielzeit trug der Angreifer mit zwölf Treffern und fünf Assists zum Bundesliga-Aufstieg der Lilien bei. In der kommenden Saison wird Tietz dann voraussichtlich als Gegner auf Darmstadt treffen.

Lese-Tipp

Augsburg-Abschied? Jetzt spricht Demirovic