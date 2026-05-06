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Premier League

Arsenal: Zeitplan für Arteta-Verlängerung

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Mikel Arteta applaudiert @Maxppp

Der FC Arsenal will mit Mike Arteta in die Zukunft gehen. Laut Fabrizio Romano planen die Gunners, dem Erfolgscoach im Sommer einen neuen Vertrag vorzulegen. Die grundsätzliche Entscheidung sei bereits im März gefallen, mögliche Titel sollen bei den Überlegungen entsprechend keine Rolle gespielt haben.

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Mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid sind die Gunners am gestrigen Dienstag ins Champions League-Finale eingezogen. In der heimischen Premier League hat man vor den abschließenden drei Partien die Meisterschaft wieder selbst in der Hand. Arteta will vor den entscheidenden Wochen nicht über seine Zukunft sprechen, soll aber keinerlei Pläne verfolgen, Nordlondon zu verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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