Frust wegen Kovac? Verwirrung um Schlotterbeck

„Nach dem 1:0 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren. Wir müssen ein wenig Fußball spielen.“ Es ist diese Analyse von Nico Schlotterbeck nach dem bitteren 1:1-Unentschieden gegen den Hamburger SV, die die Gerüchteküche anheizt.

Der Abwehrchef sei unzufrieden mit dem fußballerischen Ansatz unter Niko Kovac. Zu wenig Spektakel, zu viel Verwaltung und Pragmatismus, so der Vorwurf. Im ‚Sport Bild‘-Talk ‚Stimmt oder Stuss‘ wird gar kolportiert, Schlotterbeck würde seine Vertragsverlängerung beim BVB direkt an eine Entlassung des Trainers koppeln.

Es ist durchaus überraschend, in welchem Tempo die Eskalationsstufen nach oben schießen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist auch beim BVB die Verwunderung groß. Demnach herrscht am Rheinlanddamm „große Irritation ob dieser Darstellung“.

Konträre Aussagen

Intern wird darauf verwiesen, dass Schlotterbecks eigene Worte vor einigen Wochen noch im kompletten Gegensatz dazu stehen. Zwar hatte der 25-Jährige erklärt, dass sich seine Zukunft „so früh nicht entscheiden“ wird, aber auch: „Ich habe Bock auf den Verein.“

Außerdem hatte der Nationalspieler unterstrichen: „Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen.“ Dabei hatte er auch ausdrücklich die positive Entwicklung unter Kovac gelobt.„Die macht schon Freude, die macht sehr viel Spaß“, so Schlotterbeck.