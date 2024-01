Ex-Bayer Costa nach Brasilien

Douglas Costa kehrt zurück in seine brasilianische Heimat, wo er sich Fluminense anschließt. Wie der Klub aus Rio de Janeiro mitteilt, hat der Flügelstürmer einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Costa kommt ablösefrei, seinen Kontrakt bei LA Galaxy hatte der 33-Jährige Ende Oktober aufgelöst. In der Bundesliga war Costa einst für den FC Bayern am Ball.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Wechsel zu Flamengo beschreibt der Neuzugang als ein „einzigartiges Gefühl, das war etwas, das ich in meiner Karriere gesucht habe. Nachdem ich eine Weile weg war, wollte ich wieder nach Brasilien zurückkehren. Jetzt habe ich andere Ziele und ich denke, dass der Wechsel zu Fluminense zum jetzigen Zeitpunkt perfekt passt. […] Fluminense ist ein sehr wettbewerbsfähiger Verein, der in den letzten Jahren immer weit gekommen ist.“