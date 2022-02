Ricken sicher: BVB-Talente schaffen es in die Bundesliga

Lars Ricken ist überzeugt, dass in den kommenden Jahren einige Spieler aus der U19 den Sprung zu den Profis schaffen werden. „Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, haben wir ganz spannende Spieler im U19-Bereich, die nicht nur das Potenzial haben, in die Bundesliga zu kommen, sondern auch Bundesligaspieler bei Borussia Dortmund zu werden“, ist sich der BVB-Nachwuchschef gegenüber dem ‚kicker‘ sicher und stellt klar: „Sie sollen aber die nötige Zeit für ihre Entwicklung bekommen.“

Am morgigen Dienstag tritt die U19 im Youth League-Achtelfinale bei Manchester United an. Für Ricken ist die Nachwuchs-Champions-League ein zentraler Wettbewerb: „Das sind Spiele auf Top-Niveau. Wir haben uns in einer Gruppe mit Sporting und Ajax Amsterdam durchgesetzt, die zu den führenden Jugendakademien Europas gehören. Die Jungs können sehen, auf welchem Niveau sie stehen und wo sie sich noch verbessern können. Aktuell hat es für uns einen brutalen Mehrwert, weil wir die U19-Bundesliga nur als einfache Runde mit 16 Partien spielen. Das ist extrem wenig, wenn wir für den Profibereich ausbilden wollen. Dieses Privileg, zusätzlich international spielen zu dürfen, hatten in Deutschland in dieser Saison aber nur fünf Teams in der Youth League.“