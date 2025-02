Bayerns Winterabgänge: So läuft es für das Leih-Quartett

Mathys Tel (Tottenham)

Start: Kaum da, schied Tel mit den Spurs nacheinander aus beiden Pokalwettbewerben aus. Am gestrigen Sonntag bestritt er dann gegen Manchester United sein erstes Premier League-Spiel. Die Bilanz nach drei Partien: 225 von 270 möglichen Einsatzminuten durfte Tel bestreiten – und genau deshalb ging er nach London. Sein erster Treffer gelang dem 19-jährigen Stürmer im FA Cup.

Perspektive: Tottenham hat eine Kaufoption. Insgesamt könnten die Bayern bis zu 70 Millionen Euro Ablöse einnehmen – damit wäre Tel der mit Abstand teuerste Verkauf der Münchner Vereinsgeschichte. Klar ist jedoch: Zieht Tottenham die Option nicht, war die Leihe wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich – und Bayern bekäme einen Spieler mit womöglich noch weniger Selbstvertrauen zurück.

Arijon Ibrahimovic (Lazio)

Start: Schon in der vergangenen Saison hinterließ der Flügelspieler bei Frosinone Calcio erste Fußspuren in der Serie A, nun ging es zu einem weitaus größeren Klub. Bei Lazio wartet Ibrahimovic aber noch auf seinen ersten Einsatz. Der 19-Jährige saß zum Start fünfmal in Folge 90 Minuten lang auf der Bank.

Perspektive: Spielt sich der DFB-Juniorennationalspieler noch fest, könnte Lazio die Kaufoption über acht bis zehn Millionen Euro ziehen. Für diesen Fall sicherte sich der FCB auch eine Rückkaufoption über 20 Millionen. Schafft Ibrahimovic den Durchbruch in Rom nicht, haben die Bayern trotzdem gewonnen: Nämlich die Erkenntnis, dass er dann wohl kaum perspektivisch für das Münchner Ensemble infrage kommt.

Adam Aznou (Valladolid)

Start: Aznou spielte in München vorwiegend für die Nachwuchsteams (drei Kurzeinsätze bei den Profis), war aber bereits marokkanischer A-Nationalspieler. Nun macht er auch auf Vereinslevel größere Schritte im Profibereich. Für den spanischen Tabellenletzten Real Valladolid stand er gestern erstmals in der Startelf, wurde beim 0:4 gegen den FC Sevilla aber schon zur Pause ausgewechselt.

Perspektive: Der Plan sieht vor, dass Aznou mit wertvoller Spielpraxis im Gepäck im Sommer nach München zurückkehrt. Ob er dann gleich fest bei den Profis eingeplant wird, ist unklar. Eine weitere Leihe könnte Sinn ergeben, zumal mit Alphonso Davies der klare Stamm-Linksverteidiger seinen Vertrag kürzlich verlängerte.

Frans Krätzig (Heidenheim)

Start: Heidenheim ist für Krätzig der dritte Leihklub binnen eines Jahres. Bei Austria Wien lief es gut für den flexiblen Flügelspieler, während der VfB Stuttgart anschließend eine Nummer zu groß für ihn war. In Heidenheim ist der Linksfuß jetzt aber den Durchbruch in der Bundesliga geschafft, stand seit seiner Ankunft zum Jahreswechsel immer in der Startelf.

Perspektive: Krätzig ist bereits 22 Jahre alt und gerade in Heidenheim angekommen. Dass er sich noch zum Bayern-Stammspieler mausert, ist gerade nicht abzusehen. Ein Backup-Rolle ist in der kommenden Saison aber vorstellbar – genauso wie eine weitere Leihe oder ein Verkauf für eine Millionen-Ablöse.