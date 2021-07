Monaco arbeitet an Boadu-Transfer

Die AS Monaco versucht derzeit einen Transfer von Myron Boadu zu realisieren. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano macht der französische Erstligist Fortschritte in den Verhandlungen mit AZ Alkmaar. Eine Einigung zwischen Boadus Berater Mino Raiola und dem Klub aus dem Fürstentum steht offenbar kurz bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-Jährige ist aktueller U21-Nationalspieler der Niederlande, durfte aber 2019 auch schon sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm satte 15 Treffer in 31 Ligaspielen für Alkmaar. Durch seine Leistungen weckte er das Interesse einiger Topklubs. So sollen Berichten zufolge auch der FC Bayern und der VfL Wolfsburg am Rechtsfuß Interesse gezeigt haben.