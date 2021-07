Bayern-Leihgabe Kühn: Bundesliga im Blick

Nicolas Kühn hat seinen Traum von der Bundesliga noch nicht aufgegeben. Von der ‚Bild‘ auf seinen Vorgänger Florian Krüger angesprochen, der den Sprung von Erzgebirge Aue in die erste Liga schaffte, erklärt der 21-Jährige: „Aue soll auch für mich zum Sprungbrett werden. Die 2. Liga ist eine große Zweitliga-Bühne, auf der ich mich beweisen will. Ich möchte hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.“

Kühn, der im Jahr 2019 die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen hatte, war jüngst auf Leihbasis vom FC Bayern ins Erzgebirge gewechselt. In München spielte er seit Anfang 2020, kam dort aber ausschließlich für die zweite Mannschaft zum Einsatz.