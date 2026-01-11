PSG-Star Ruiz für 30 Millionen zu haben

Fabián Ruiz könnte Paris St. Germain in naher Zukunft den Rücken zukehren. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, enthält der Vertrag des 29-Jährigen eine ab Sommer gültige Ausstiegsklausel in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Diese könnte es Galatasaray ermöglichen, den Mittelfeldspieler am Ende der Saison in die Türkei zu holen. Der Süper Lig-Verein hat konkretes Interesse an Ruiz.

Zum aktuellen Zeitpunkt planen die Verantwortlichen von PSG nicht, den 2027 auslaufenden Vertrag von Ruiz zu verlängern. Für diesen Winter rufen die Pariser eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro für den Linksfuß auf. Laut der ‚as‘ beschäftigt sich der spanische Nationalspieler jedoch nicht mit einem Wechsel und legt seinen Fokus voll und ganz auf seinen aktuellen Klub.