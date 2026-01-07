Anton zieht BVB-Bilanz: „Basis ist gut, aber…“

Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund zieht Waldemar Anton Bilanz. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der 29-Jährige, dass er die Entwicklung beim BVB positiv sieht, aber noch Luft nach oben ist: „Ich denke, wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, wenn ich uns mit dem Stand in der vorherigen Saison vergleiche. Wir sind deutlich stabiler geworden. Die Basics müssen stimmen und da sind wir auf einem richtig guten Weg.“

Dennoch könne er die stets schwelende Kritik verstehen: „Es gab Spiele, in denen wir nicht so dominant waren, in denen uns der Killer-Instinkt gefehlt hat. Die Basis ist gut, aber darin müssen wir besser werden.“ Mit seiner persönlichen Entwicklung sei der Nationalverteidiger jedoch sehr zufrieden. „Die erste Saison in Dortmund war sehr schwierig für mich. Ich hatte einige Verletzungen. Aber ich habe mir immer gesagt: Wenn du konstant fit bist, dann kommt alles andere wieder. Was das angeht, fühle ich mich deutlich besser als noch vor einem Jahr“, so Anton.