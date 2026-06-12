Dybala-Poker vor dem Abschluss

Paulo Dybala bleibt der AS Rom aller Voraussicht nach erhalten. Laut Matteo Moretto steht der 32-Jährige kurz vor der Vertragsverlängerung. Nur noch letzte Details seien zu klären, bevor der Deal finalisiert werden kann.

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Die Roma vermeidet somit offenbar den ablösefreien Abgang des Offensivakteurs, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft. Zwischenzeitlich wurde Dybala mit zahlreichen Klubs wie dem AC Mailand und den Boca Juniors in Verbindung gebracht, aktuell deutet jedoch vieles auf einen Verbleib in der Ewigen Stadt hin.