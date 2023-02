United: Kaufangebote zu niedrig?

- Quelle: The Telegraph

Ein möglicher Verkauf von Manchester United könnte sich noch eine Weile in die Länge ziehen. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass die beiden Bieter Jim Ratcliffe und Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani ihre Angebote voraussichtlich erhöhen müssen – in dieser Woche sollen die Interessenten wohl darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Offerten noch nicht ausreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Glazer-Familie, aktuell noch in Besitz der Red Devils, will umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro sehen. Der Markt bewertet den englischen Rekordmeister auf Grundlage von Marktkapitalisierung plus Nettoverschuldung mit etwa 4,25 Milliarden Euro. Die Angebote des britischen Ineos-Unternehmers und des katarischen Scheichs sollen bei 4,5 Milliarden Euro liegen.

Lese-Tipp

Medien: United macht ernst bei Frimpong