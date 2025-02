Düsseldorf: Klarer Transferplan für den Aufstieg

Fortuna Düsseldorf hat sich im Jahr 2025 sportlich wieder stabilisiert und kämpft aktuell wieder um den Aufstieg in die Bundesliga. Die deutliche Formverbesserung der Mannschaft liege zu einem nicht unerheblichen Teil auch an Entscheidungen, die der Klub im vergangenen Transferfenster getroffen hat, wie F95-Sportdirektor Christian Weber im ‚Bild‘-Podcast ‚Stammplatz‘ offenbart: „Wir hatten einen breiten Kader mit vielen Spielern, die eigentlich Stammspieler sein wollten, aber nicht so auf Spielzeit gekommen sind, wie sie es sich gewünscht hätten. Deswegen wollten wir den Kader verkleinern und die Gruppe noch enger zusammenrücken zu lassen. Ich glaube, das hat man in den letzten Spielen nochmal gesehen, dass wir eine sehr homogene Truppe haben. Ähnlich wie im letzten Jahr, als es unser Geheimrezept war.“

In diesem Kalenderjahr sind die Rheinländer in der 2. Bundesliga noch ohne Niederlage, konnten zuletzt Tabellenführer 1. FC Köln im Derby einen Punkt abtrotzen (1:1). Dabei schienen die Bedingungen für den Relegationsteilnehmer der Vorsaison in dieser Spielzeit nicht gerade vielversprechend: „Unser Anspruch ist maximal groß. Aber wir wissen auch, wie schwer das in der zweiten Liga ist. Wir haben vor der Saison und im Laufe der Saison eine unfassbar hohe Qualität abgegeben. Mit Christos Tzolis, Yannick Engelhardt, der unser Herzstück im letzten Jahr war, und Ao Tanaka am Deadline-Day, haben wir wichtige Spieler verloren“, so Weber. Trotzdem mischt die Fortuna im Aufstiegsrennen als Tabellenfünfter mit lediglich einem Punkt Rückstand auf den Relegationsrang kräftig mit.