Tottenham: Conference League-Aus wegen Corona

Die abgesagte Partie am letzten Spieltag der Conference-League zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes wird nicht nachgeholt. „Leider konnte trotz aller Bemühungen keine Lösung gefunden werden, die für beide Vereine akzeptabel ist“, lässt die UEFA am heutigen Samstag verlauten. Nachdem acht Spieler sowie fünf Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren, sind die Spurs am Donnerstag nicht zur Partie angetreten.

Für eine Neuansetzung des Spiels konnte kein geeigneter Ersatztermin vor der UEFA-Frist am 31. Dezember gefunden werden. Damit steht die Mannschaft von Antonio Conte im internationalen Wettbewerb vor dem Aus. Tottenham hätte einen Sieg benötigt, um sich hinter Gruppensieger Rennes für die nächste Runde zu qualifizieren und an Vitesse Arnheim vorbeizuziehen. Nun wird die Begegnung aber voraussichtlich mit 3:0 für die Franzosen gewertet.

