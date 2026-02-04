Klage um El Mala-Transfer

Um den Transfer von Said El Mala (19) zum 1. FC Köln ist ein kostenintensiver Rechtsstreit ausgebrochen. Wie ‚Sport Bild‘ und ‚Express‘ berichten, klagt Ex-Profi Abdenour Amachaibou am Amtsgericht Köln und fordert eine sechsstellige Summe von El Malas Ex-Klub Viktoria Köln. Seine Behauptung lautet, er habe den entscheidenden Tipp für den Transfer zum großen Stadtnachbarn geliefert. Eine ähnliche Version gab Christian Keller, ehemaliger Geschäftsführer Sport des FC, in der TV-Show ‚Sky90‘ zum Besten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Drittligist zeigt sich von der Anklage und einer drohenden Zahlung nicht beeindruckt. Bei der Viktoria ist der Name Amachaibou nicht geläufig, heißt es im ‚Express‘. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, gibt es keine offizielle Stellungnahme des Klubs. Beteiligte des 1. FC Köln sollen als Zeugen Stellung nehmen. Aus der Scoutingabteilung des Bundesligisten heißt es, man habe den Spieler längst gekannt und stand sogar schon in Kontakt zur Familie.