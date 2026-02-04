Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Klage um El Mala-Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild | Express
1 min.
El Mala jubelt @Maxppp

Um den Transfer von Said El Mala (19) zum 1. FC Köln ist ein kostenintensiver Rechtsstreit ausgebrochen. Wie ‚Sport Bild‘ und ‚Express‘ berichten, klagt Ex-Profi Abdenour Amachaibou am Amtsgericht Köln und fordert eine sechsstellige Summe von El Malas Ex-Klub Viktoria Köln. Seine Behauptung lautet, er habe den entscheidenden Tipp für den Transfer zum großen Stadtnachbarn geliefert. Eine ähnliche Version gab Christian Keller, ehemaliger Geschäftsführer Sport des FC, in der TV-Show ‚Sky90‘ zum Besten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Drittligist zeigt sich von der Anklage und einer drohenden Zahlung nicht beeindruckt. Bei der Viktoria ist der Name Amachaibou nicht geläufig, heißt es im ‚Express‘. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, gibt es keine offizielle Stellungnahme des Klubs. Beteiligte des 1. FC Köln sollen als Zeugen Stellung nehmen. Aus der Scoutingabteilung des Bundesligisten heißt es, man habe den Spieler längst gekannt und stand sogar schon in Kontakt zur Familie.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
3. Liga
Köln
Viktoria Köln
Saïd El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Köln Logo 1. FC Köln
Viktoria Köln Logo FC Viktoria Köln
Saïd El Mala Saïd El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert