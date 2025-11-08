Barça: Mittelfeld-Ass vor Leihe?

Marc Bernal könnte den FC Barcelona im Winter auf Leihbasis verlassen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ werden dessen Berater, abhängig von der Einsatzzeit des Mittelfeldspielers bis zum Winter, die Optionen im Transferfenster prüfen. Bei Barça geht man aktuell jedoch noch davon aus, dass die Zeit des 18-Jährigen irgendwann kommen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bernal zählt zu den größten Talenten der Katalanen, musste aber in der vergangenen Saison lange Zeit aufgrund eines Kreuzbandrisses passen. Kürzlich verlängerte er den Vertrag bei den Blaugrana bis 2029.