Besiktas verpflichtet Murillo

von Martin Schmitz - Quelle: bjk.com
Amir Murillo im Trikot von Olympique Marseille @Maxppp

Besiktas legt in der Defensive noch einmal nach. Amir Murillo wechselt von Olympique Marseille zum türkischen Spitzenklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison. Über die Höhe der Ablöse ist derzeit noch nichts bekannt.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Amir Murillo

🔗
Der 29-Jährige ist nomineller Rechtsverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung und auf der rechten Schiene eingesetzt werden. In der laufenden Saison absolvierte Murillo 25 Pflichtspiele für OM, in denen er zwei Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

Ligue 1
Süper Lig
Marseille
Beşiktaş
Michael Murillo

