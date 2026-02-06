Besiktas verpflichtet Murillo

Besiktas legt in der Defensive noch einmal nach. Amir Murillo wechselt von Olympique Marseille zum türkischen Spitzenklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison. Über die Höhe der Ablöse ist derzeit noch nichts bekannt.

Der 29-Jährige ist nomineller Rechtsverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung und auf der rechten Schiene eingesetzt werden. In der laufenden Saison absolvierte Murillo 25 Pflichtspiele für OM, in denen er zwei Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.