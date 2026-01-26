Milan schielt auf Bayern-Talent

Dem FC Bayern könnte ein Talent von der Fahne gehen. Fabrizio Romano bringt Ljubo Puljic mit dem AC Mailand in Verbindung. Die Rossoneri haben dem Bericht zufolge bereits Gespräche zu einer möglichen Verpflichtung des 18-jährigen Innenverteidigers angestoßen.

Bei den Münchnern kommt Puljic im Regionalliga-Team zum Einsatz und steht nur noch bis Ende der laufenden Spielzeit unter Vertrag. Neben Milan sollen auch andere Vereine die Situation des kroatischen Abwehrspielers beobachten.