Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan schielt auf Bayern-Talent

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
3 min.
Auf dem FC Bayern Campus trainieren die Jugendspieler der Münchner @Maxppp

Dem FC Bayern könnte ein Talent von der Fahne gehen. Fabrizio Romano bringt Ljubo Puljic mit dem AC Mailand in Verbindung. Die Rossoneri haben dem Bericht zufolge bereits Gespräche zu einer möglichen Verpflichtung des 18-jährigen Innenverteidigers angestoßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Münchnern kommt Puljic im Regionalliga-Team zum Einsatz und steht nur noch bis Ende der laufenden Spielzeit unter Vertrag. Neben Milan sollen auch andere Vereine die Situation des kroatischen Abwehrspielers beobachten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bundesliga
Mailand
FC Bayern
Ljubo Puljić

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Mailand Logo AC Mailand
FC Bayern Logo FC Bayern München
Ljubo Puljić Ljubo Puljić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert