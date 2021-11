TSG: Bogarde denkt über Zukunft nach

Melayro Bogarde ist mit seiner Situation bei der TSG Hoffenheim nicht zufrieden. Gegenüber ‚Voetbal International‘ spricht er über seine Zukunft: „In der Winterpause muss ich mir meine Situation zusammen mit meinen Eltern und meinem Berater genau anschauen.“

Der 19-Jährige wechselte 2018 in die Jugend der TSG, spielt aber bei den Profis keine Rolle. In der laufenden Saison durfte er noch nicht für die Kraichgauer auflaufen, weshalb ein Wechsel nicht auszuschließen ist. „Ich möchte spielen, und zwar vorzugsweise auf dem höchstmöglichen Niveau“, so der Verteidiger.