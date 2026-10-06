Die Ära von Manuel Neuer (40) beim FC Bayern neigt sich dem Ende. Hängt die langjährige Nummer eins im kommenden Sommer mit Ablauf des Kontrakts die Torwarthandschuhe an den Nagel, macht vermutlich auch Sven Ulreich (38) Schluss. Logischerweise braucht es dann externen Ersatz, um die Lücke zu schließen.

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Die Münchner loten bereits mehrere Optionen aus. Gesucht wird ein erfahrener Torhüter, der dem designierten Neuer-Erbe Jonas Urbig (23) zur Seite gestellt werden soll. Zu den Kandidaten gehört unter anderem Oliver Baumann (36) von der TSG Hoffenheim.

Laut ‚Sky‘ werden die Karriere und Einstellung des Schlussmanns beim FCB sehr geschätzt. Zudem würden die Bayern-Anhänger Baumann präferieren. Nichtsdestotrotz wurde es nach Informationen der ‚Bild‘ bislang nicht konkret zwischen den Parteien, außerdem habe man bislang keinen Kontakt zum Ligarivalen aus Sinsheim gesucht.

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Baumann zu alt?

Hintergrund sei, dass der Rekordmeister am liebsten einen jüngeren Torwart an Bord holen würden, um langfristig Planungssicherheit zu haben. Das trifft auf die Alternativen um Bernd Leno (34/FC Fulham), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) und Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) zu.

Darüber hinaus soll sich Baumann dieser Tage nicht mit einem TSG-Abschied befassen. Dort hat der 13-fache deutsche Nationalspieler schließlich seinen Stammplatz sicher und steht ohnehin noch samt einjähriger Verlängerungsoption bis 2028 unter Vertrag.