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Offiziell Premier League

Forest holt deutschen Torwart

von Daniel del Federico
1 min.
Steven Benda ist empört @Maxppp

Nottingham Forest verstärkt sich zwischen den Pfosten. Wie der Verein mitteilt, wechselt Steven Benda nach Ablauf seines Vertrags beim FC Fulham ablösefrei zu den Tricky Trees. Der 27-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag beim Tabellen-16. der abgelaufenen Premier League-Saison.

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Benda stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart, verdient aber bereits seit neun Jahren seine Brötchen auf der Insel. Zuletzt war er für die Rückrunde an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen, wo er in einem Pflichtspiel zu Einsatz kam. „Steven ist ein erfahrener Spieler, von dem wir glauben, dass er unseren derzeitigen Torhüterkader verstärken und für mehr Wettbewerb sorgen wird“, gibt Geschäftsführer Sport George Syrianos zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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