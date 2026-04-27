UEFA Champions League
Der offizielle Bayern-Kader für Paris
@Maxppp
Der FC Bayern macht sich auf den Weg nach Paris. Personell hält der Tross keine Überraschungen bereit. Das geht aus dem offiziell bekanntgegebenen Aufgebot hervor.
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Mit dabei sind auch die Nachwuchskräfte Deniz Ofli (19) und Filip Pavic (16). Fehlen werden wie erwartet die verletzten Lennart Karl (18), Tom Bischof (20), Serge Gnabry (30) und Raphaël Guerreiro (31).
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