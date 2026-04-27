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UEFA Champions League

Der offizielle Bayern-Kader für Paris

von Lukas Hörster
Vincent Kompany feiert den Gewinn der Meisterschaft @Maxppp
PSG FC Bayern

Der FC Bayern macht sich auf den Weg nach Paris. Personell hält der Tross keine Überraschungen bereit. Das geht aus dem offiziell bekanntgegebenen Aufgebot hervor.

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FC Bayern München
⭐️ 𝑨𝒖𝒇 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔! 🔴⚪️

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Mit dabei sind auch die Nachwuchskräfte Deniz Ofli (19) und Filip Pavic (16). Fehlen werden wie erwartet die verletzten Lennart Karl (18), Tom Bischof (20), Serge Gnabry (30) und Raphaël Guerreiro (31).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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