Monaco-Coach spricht über Nübel

Philippe Clement gibt sich angesprochen auf die beiden Abschiedskandidaten Benoît Badiashile (21) und Alexander Nübel (26) gelassen. „Sie sind hier beim Training und haben ihren Fokus hier. Sie tun alles, was sie für die Mannschaft tun müssen“, unterstreicht der Trainer der AS Monaco gegenüber der ‚L‘Équipe‘ und stellt klar: „Es kommt auf die Situationen an, ob sie für den Verein interessant sind oder nicht. Das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler mit dem Kopf hier sind, und das ist der Fall.“

Nübel könnte zum FC Bayern zurückbeordert werden, für Badiashile hat der FC Chelsea nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro abgegeben. Für Clement keine ungewöhnliche Situation: „Ich bin jetzt seit elf Monaten in Monaco und in den vergangenen sechs Monaten gab es großes Interesse an vielen Spielern. Das ist nichts Neues, weil es ein Projekt mit vielen jungen Spielern ist, daher gibt es auch Interesse auf dem Transfermarkt. Als Trainer ist man immer froh, wenn der Transfermarkt zu Ende geht. Wir werden sehen.“

