Newcastle United könnte wieder in den Poker um Said El Mala (19) vom 1. FC Köln einsteigen. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ zeigen die Magpies weiterhin Interesse an dem Bundesliga-Shootingstar.

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Der Premier League-Klub hatte schon vor Monaten die Fühler nach El Mala ausgestreckt, holte sich aber bei der Familie einen Korb ab, mit dem Hinweis, dass „die Tendenz Richtung Brighton & Hove Albion gehe“. Eine Zusammenarbeit mit den Seagulls zerschlug sich in der Zwischenzeit aber.

Newcastle hat seitdem wiederum 80 Millionen Euro mit dem Verkauf von Anthony Gordon (25) an den FC Barcelona eingenommen und könnte entsprechend die von Köln aufgerufenen 50 Millionen für El Mala zahlen. Ob sich die Spielerseite nun von einem Deal überzeugen lässt? Interessant: Im Team von Eddie Howe würde El Mala unter anderem auf DFB-Kollege Nick Woltemade (24) treffen.

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Was will El Mala?

Nach dem geplatzten Brentford-Transfer wurde der deutsche U21-Nationalspieler zuletzt unter anderem mit dem FC Liverpool und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Eine ganz heiße Spur kristallisiert sich zur Stunde allerdings nicht heraus.

Alternativ beschäftigen sich die Engländer auch mit Matias Fernandez-Pardo (21) vom OSC Lille. Zudem wurde Kerim Alajbegovic (18), der für acht Millionen Euro zurück von RB Salzburg zu Bayer Leverkusen wechselt, bei Newcastle angeboten, führt die ‚Daily Mail‘ aus.