Saliakas verlässt St. Pauli

Manolis Saliakas wird mit dem FC St. Pauli nicht den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Stattdessen kehrt der 29-Jährige zu seinem Jugendklub Olympiakos Piräus zurück. Dem Vernehmen nach überweisen die Griechen eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro an die Hamburger.

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Saliakas war im Sommer 2022 ablösefrei von PAS Giannina zu den Kiezkickern gewechselt und bestritt seitdem insgesamt 120 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und zwölf weitere vorbereitete. Nun schließt sich für den Rechtsverteidiger der Kreis: Bereits von 2013 bis 2019 spielte der vierfache griechische Nationalspieler für Olympiakos.