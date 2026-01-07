Bayern will auch Karl-Bruder

Die Familie Karl könnte beim FC Bayern bald Zuwachs erhalten. Denn nach Informationen der ‚Bild‘ überlegen die Münchner, Lennart Karls kleinen Bruder Vincent ebenfalls zu verpflichten. Der 14-Jährige spielt momentan noch für Eintracht Frankfurt.

Im Gegensatz zu Lennart ist Vincent kein Angreifer, sondern im zentralen Mittelfeld beheimatet. Was die beiden Brüder gemein haben, ist ein starker linker Fuß. Dem Bericht zufolge gilt Vincent Karl als großes Talent in seiner Altersklasse. Vielleicht spielen die Geschwister in Zukunft gemeinsam für die Bayern.