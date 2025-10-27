BVB: Rückendeckung für Guirassy

Niko Kovac lässt keinerlei Zweifel an Serhou Guirassy zu. „Ich sehe, dass er momentan nicht die Tore schießt. Ich sehe aber auch, dass er fleißig ist. Es passiert mal in einem Stürmerleben, dass die Bälle nicht reingehen. Ich stärke ihm den Rücken, er ist und bleibt ein sehr, sehr wichtiger Spieler“, stellte Borussia Dortmunds Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz klar.

Guirassy blieb in den vergangenen vier Pflichtspielen ohne eigenen Treffer, das bislang letzte Tor in der Bundesliga erzielte der Stürmer am dritten Spieltag Mitte September. Umso bemerkenswerter die bisherige Ausbeute, in der laufenden Saison kommt der 29-Jährige bereits auf sechs Treffer und vier Vorlagen. Für das morgige DFB-Pokal-Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr) will Kovac nicht ausschließen, dass Guirassy eine Auszeit bekommt: „Es kann auch mal sein, dass Serhou eine schöpferische Pause bekommt. Aber da habe ich noch etwas Zeit, um über das morgige Spiel nachzudenken.“