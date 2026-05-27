Deal in Arbeit: Bayer bestimmt Hjulmand-Nachfolger

Nach der fatalen Entscheidung für Erik ten Hag aus dem vergangenen Sommer und der eher spröden Amtszeit von Kasper Hjulmand, die auf einem enttäuschenden sechsten Platz endete, will Bayer Leverkusen zeitnah einen erneuten Neustart wagen. Ein neuer Trainer soll her, der der talentierten Mannschaft wieder Leben und eine klare Spielphilosophie einhauchen soll. Dieser scheint nun gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Bayer-Bosse intern auf ihre Wunschlösung geeinigt. Zwar gebe es auch „konkrete Optionen B und C“ auf der internen Shortlist, doch auserkoren wurde Ex-Profi Filipe Luís, der zuletzt mit Flamengo für Furore gesorgt hatte.

Großer Erfolg in kurzer Zeit

Der Brasilianer wurde bereits in den vergangenen Wochen als eine der möglichen Alternativen gehandelt und war im Frühjahr überraschend entlassen worden. Zuvor hatte er in weniger als zwei Jahren acht Titel mit dem Rio-Klub gewonnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte sich Bayer mit Luís auf eine Zusammenarbeit verständigen, wird laut ‚Sky‘ auch der Rücktritt von Hjulmand bekanntgegeben, mit dem sich die Rheinländer im Hintergrund längst auf eine einvernehmliche Lösung geeinigt haben sollen.

Luís ist jedoch ein gefragter Trainer. Verschiedene Vereine aus England sind an dem 40-Jährigen mehr oder minder konkret interessiert und auch Besiktas arbeitet an einem Deal.